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17 июня 18, 20:47
В Бельгии девушка за рулем покалечила 19 велосипедистов
велосипедист
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Для этого ей понадобился всего один маневр – водитель пыталась развернуться.

Во время велогонки в Бельгии из-за аварии пострадали сразу 19 спортсменов. Причиной тому послужил необдуманный маневр женщины, которая ехала в автомобиле с тремя детьми. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

- Это происшествие – результат чистого недоразумения, - прокомментировал ситуацию бургомистр городка Кольфонтен Лучиано д'Антонио.

По его словам, водитель просто пыталась развернуться перед гонщиками, которые приближались на скорости примерно в 80 км в час.

Трое спортсменов получили открытые переломы, еще четверо велосипедистов получили сотрясение мозга. Чтобы доставить всех пострадавших в больницы, потребовалось девять машин скорой помощи.
kp.ua
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