В Бельгии девушка за рулем покалечила 19 велосипедистов

Во время велогонки в Бельгии из-за аварии пострадали сразу 19 спортсменов. Причиной тому послужил необдуманный маневр женщины, которая ехала в автомобиле с тремя детьми. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

- Это происшествие – результат чистого недоразумения, - прокомментировал ситуацию бургомистр городка Кольфонтен Лучиано д'Антонио.

По его словам, водитель просто пыталась развернуться перед гонщиками, которые приближались на скорости примерно в 80 км в час.

Трое спортсменов получили открытые переломы, еще четверо велосипедистов получили сотрясение мозга. Чтобы доставить всех пострадавших в больницы, потребовалось девять машин скорой помощи.



