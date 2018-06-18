Пассажиров канадского международного аэропорта эвакуировали

Всех пассажиров международного аэропорта Виннипега, столицы канадской провинции Манитоба, эвакуировали из-за неизвестной угрозы безопасности.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в администрации аэропорта.

Эвакуация была объявлена в утренний час пик и продолжалась около часа. Сейчас аэропорт возобновил работу, однако в терминале наблюдаются огромные очереди. Многие рейсы были вынужденно перенесены.

Администрация аэропорта не раскрыла причин эвакуации, отметив только, что "координирует все входы и работает над возвращением к нормальной работе".

Как сообщалось, аэропорт Виннипега входит в десятку самых загруженных аэропортов страны. Ежегодно его услугами пользуются более 4 млн пассажиров.