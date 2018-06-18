Двойной теракт в Нигерии: погибли более 30 человек

В нигерийских городах Дамбоа и Борно произошли два взрыва, целью которых были люди, которые возвращались с праздника Ид аль-Фитр. Как пишет AFP, после взрывов смертников толпы были обстреляны из гранатометов, что привело к увеличению количества жертв.

В результате терактов погиб 31 человек, еще несколько получили ранения. В нападении подозревают нигерийскую террористическую группировку Боко Харам.

Ранее в юго-восточном нигерийском штате Бенуэ в результате двух вооруженных нападений было убито не менее 13 человек и множество получили ранения.



