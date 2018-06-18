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17 июня 18, 20:50
Двойной теракт в Нигерии: погибли более 30 человек
Нигерия
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В нападении подозревают нигерийскую террористическую группировку Боко Харам. В результате терактов погиб 31 человек, еще несколько получили ранения.

В нигерийских городах Дамбоа и Борно произошли два взрыва, целью которых были люди, которые возвращались с праздника Ид аль-Фитр. Как пишет AFP, после взрывов смертников толпы были обстреляны из гранатометов, что привело к увеличению количества жертв.

В результате терактов погиб 31 человек, еще несколько получили ранения. В нападении подозревают нигерийскую террористическую группировку Боко Харам.

Ранее в юго-восточном нигерийском штате Бенуэ в результате двух вооруженных нападений было убито не менее 13 человек и множество получили ранения.
Korrespondent
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