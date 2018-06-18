Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.52
USD
26.32
RUB
0.42
EUR
30.58
USD
26.34
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
18 июня 18, 09:06
Нового президента избрали в Колумбии
Иван Дука
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Колумбийские повстанцы призвали избранного президента проявить благоразумие в отношении мирных соглашений.

Движение "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) призвало победившего на президентских выборах в стране представителя партии "Демократический центр" Иван Дуке соблюдать мирные соглашения, достигнутые при действующем президенте Хуане Мануэле Сантосе.

"Необходимо продемонстрировать благоразумие. То, что нужно стране - это устойчивый мир, который приедет нас к долгожданному примирению", - говорится в заявлении FARC, распространенном после объявления о победе И.Дуке на выборах.

В своей речи после победы на выборах избранный президент заявил о приверженности, в целом, договоренностям с FARC, однако декларировал, что хотел бы внести в соглашения определенные изменения.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Более 10 стран отзывают своих послов из Венесуэлы
Билл Клинтон выпустил книгу, по которой снимут сериал
Госдеп зачислил Украину к странам Запада
Шведы согласовали россиянам строительство Северного потока-2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Польше выросло до 29
noimageЛиковать вместе с Путиным - никуда не годится! - Клаудиа Рот
noimageРаскол из-за мигрантов, Меркель грозит отставка
noimageРоссиянин предлагал нам компромат на Клинтон, - Роджер Стоун
noimageВ ЕС создается группа для борьбы с Северным потоком-2
Лента новостей