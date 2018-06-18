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18 июня 18, 11:04
В ЕС создается группа для борьбы с Северным потоком-2
Северный поток-2
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При этом украинский президент заявил, что не будет раскрывать всех подробностей.

В Европейском союзе создается группа, которая должна остановить строительство газопровода Северный поток-2. Об этом в своей заметке на Medium заявил президент Украины Петр Порошенко.


“Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить “Северный поток-2“. Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их делать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условием участия является остановка “Северного потока-2“, - подчеркнул Порошенко. 

Он отметил, что партнеры Украины в США также решительно настроены.

“Никто против санкций США также не пойдет. Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство “Северного потоку-2“. Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это чрезвычайно важное дело. И я надеюсь, что это строительство удастся остановить“, - подытожил Порошенко. 
dengi.ua
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