В ЕС создается группа для борьбы с Северным потоком-2

В Европейском союзе создается группа, которая должна остановить строительство газопровода Северный поток-2. Об этом в своей заметке на Medium заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить “Северный поток-2“. Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их делать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условием участия является остановка “Северного потока-2“, - подчеркнул Порошенко.





Он отметил, что партнеры Украины в США также решительно настроены.





“Никто против санкций США также не пойдет. Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство “Северного потоку-2“. Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это чрезвычайно важное дело. И я надеюсь, что это строительство удастся остановить“, - подытожил Порошенко.



