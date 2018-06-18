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18 июня 18, 11:12
Россиянин предлагал нам компромат на Клинтон, - Роджер Стоун
Роджер Стоун
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Бывший член команды республиканца Роджер Стоун утверждает, что в предвыборном штабе Трампа решили не связываться с предлагавшим компромат

Один из экс-советников нынешнего американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун утверждает, что в 2016 году перед выборами встречался с россиянином, предлагавшим купить компромат на соперницу кандидата-республиканца - Хиллари Клинтон. Как пишет со слов источника The Washington Post, за это гражданин РФ просил $2 млн.

Имя выходца из России - Генри Гринберг.

При встрече с ним Стоун назвался "информатором ФБР", имея для этого фоновую историю: в документах одного из судов за 2015 год он фигурирует под фейковым именем Генри Окнянский (под этим псевдонимом он ранее не один год работал в ФБР).

Как отмечает WP, в бюро эту информацию решили не комментировать.

Стоун говорит, что выслушал предложение Гринберга, после чего обсудил его с членом предвыборного штаба Трампа Майклом Капуто. Было решено не идти на сделку.

Как пишет издание, сейчас данными об этой встрече активно интересуется спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в американские выборы: сотрудники его офиса уже поговорили с Капуто.

Сам Трамп сегодня в очередной раз заявил, что российский кейс спецпрокурора - "охота на ведьм", и добавил, что его ведет "тотально дискредитированная команда Мюллера из 13 злых демократов".
liga.net
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