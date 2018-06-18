Раскол из-за мигрантов, Меркель грозит отставка

В правительстве канцлера Германии Ангелы Меркель произошел раскол из-за разногласий по поводу документа по преодолению последствий наплыва в страну сотен тысяч беженцев и предупреждению нелегальной миграции.

Немецкие СМИ предполагают, что дальнейшая эскалация может привести к выходу Христианско-социального союза из коалиции, формирование которой далось канцлеру с большим трудом, и отставке Меркель.

Не может работать с этой женщиной

На прошлой неделе в Германии должны были представить миграционный план, однако из-за разногласий между канцлером и министром внутренних дел его не удалось согласовать.

Острый конфликт возник из-за миграционной политики. ХСС требует срочно начать борьбу с нелегалами и предлагает не пропускать их через немецкую границу.

Однако Христианско-демократический союз Меркель и социал-демократы настаивают на поиске исключительно общеевропейского решения проблемы.

Глава МВД Германии, председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер заявил на совещании министров от ХСС с главой земельной группы союза в Бундестаге Александером Добриндтом, что не хочет работать в правительстве Меркель.

"Я больше не могу работать с этой женщиной", - сказал министр на совещании дважды, пишет газета Welt am Sonntag 17 июня.

Программы по контролю миграционного потока разрабатывалась три месяца, и презентация нового документа под названием Генеральный план: миграция была запланирована на вторник.

В понедельник пресс-служба МВД ФРГ известила журналистов, что презентация плана переносится на неопределенный срок, чтобы "согласовать еще несколько положений".

Глава МВД Германии на дебатах по мигрантам / EPA

Позже Зеехофер отказался от участия в крупнейшей межведомственной конференции по миграции, в которой традиционно принимали участие как канцлер, так и глава МВД.

Затем пленарное заседание депутаты Бундестага прервали, чтобы парламентарии от ХДС встретились с Меркель, а их коллеги от ХСС - с Зеехофером для обсуждения и согласования позиций по вопросам миграции.

Глава МВД считает, что мигранты, которым ранее уже отказали в убежище в Германии, а также тем, кто обратился за убежищем в другой стране ЕС, должны разворачиваться на немецкой границе.

По его мнению, это существенно сократит расходы на содержание и депортацию соискателей убежища. По статистике, большинству просителе отказывают.

Меркель согласна не допускать в страну тех, кому уже отказано в убежище, но отказывается в одностороннем порядке высылать просителей обратно в страны, где они обратились за убежищем.

Вместо этого канцлер предлагает компромисс: заключить с партнерами по ЕС двусторонние договоренности по этому вопросу на предстоящем через две недели саммите ЕС. Но представители ХСС непреклонны и требуют немедленных мер.

Испытание для Меркель

С 2014 года в Европу прибыли более чем 1,8 миллиона мигрантов, Италия сейчас принимает порядка 170 тысяч беженцев в год, а также, по оценкам, еще около 500 тысяч незарегистрированных мигрантов.

Летом 2015 года более миллиона беженцев прибыли в Германию после того, как Меркель открыла государственные границы, сказав знаменитое "мы справимся с этим".

Конфликт с главой МВД из-за разногласий по миграционной политике называют первым серьезным испытанием для нового кабинета Ангелы Меркель и может привести к краху политической карьеры канцлера, пишет немецкие СМИ.

При дальнейшей эскалации ХСС может выйти из коалиционного правительства, формирование которого далось Меркель таким трудом и уступками.

В этом случае в Германии будут проведены досрочные перевыборы. Впрочем, представители обеих партий уже заверили, что заинтересованы в сохранении единства.

Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес называет позицию баварских политиков спектаклем, за которым видит старт политической кампании в преддверии октябрьских местных выборов в Баварии.

Однако эксперты отмечают, что идеологически ХДС и ХСС - совершенно разные партии, которые совершенно по-разному видящие будущее своей страны и Европы, а конфликт по поводу мигрантов начался задолго до выборов.

Зеехофер пригрозил, что 18 июня он воспользуется имеющимися у него министерскими полномочиями и запретит немецким пограничникам впускать в Германию беженцев без паспортов и с регистрацией в других странах ЕС.

Ждет ли Меркель отставка

Как пишет DW, Меркель придется увольнять министра внутренних дел за самоуправство. Вслед за ним из правительства неизбежно выйдут и другие министры, представляющие ХСС.

Это стало бы концом правительственной коалиции Меркель в составе ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии, не просуществовавшей и ста дней.

До летних парламентских каникул канцлер может поставить в бундестаге на голосование вопрос о доверии себе.

Такая процедура предусмотрена немецкой конституцией на случай, когда во фракциях правящих партий начинаются "разброд и шатания", и канцлер хочет быть уверенным в том, что парламентское большинство поддерживает его политику.

Если такого большинства глава правительства не получает (а без голосов парламентариев из ХСС у Меркель среди депутатов правящих партий его нет), то федеральный президент может распустить бундестаг и назначить досрочные выборы.

Второй предусмотренный конституцией парламентский вариант смещения канцлера со своего поста - так называемый конструктивный вотум недоверия. Для этого бундестагу надо предложить альтернативного кандидата на пост главы правительства и избрать его большинством голосов.

Третий вариант - отставка самой Ангелы Меркель, о которой она может попросить федерального президента. В таком случае глава государства обяжет канцлера оставаться при исполнении своих обязанностей до тех пор, пока депутаты не найдут на этот пост кандидата, устраивающего парламентское большинство.

Если не найдут, президент может либо распустить бундестаг и назначить новые выборы, либо оставить подавшего в отставку канцлера при исполнении обязанностей и далее - хоть до следующих парламентских выборов.

Источник: korrespondent.net

