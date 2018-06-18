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18 июня 18, 15:49
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Польше выросло до 29
ДТП
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Пострадавших в результате аварии отвезли в больницы ближайших городов. Причины аварии пока неизвестны.

В Польше туристический автобус с 50 пассажирами, который ехал в направлении города Торунь, съехал с дороги в ров и перевернулся.

Авария произошла между восемью и девятью часами утра (по киевскому времени) вблизи населенного пункта Константиново Куявско-Поморского воеводства, расположенного в центральной Польше.

Количество пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в Польше увеличилось до 29 человек. Об этом сообщил Куявско-Поморский воевода Миколай Богданович, информирует агентство PAP.

"В начале этой пресс-конференции я говорил о 25 пострадавших, а сейчас получил информацию, что пострадали 29 человек, в том числе двое погибли", - сказал он.

Пострадавших отвезли в больницы ближайших городов. Причины аварии пока неизвестны.
Korrespondent
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