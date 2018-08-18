Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.46
USD
27.67
RUB
0.41
EUR
31.61
USD
27.82
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 августа 18, 12:22
Американские СМИ ополчились против Трампа
Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Более 300 СМИ в США в четверг проводят кампанию по противодействию нападкам Дональда Трампа на прессу.

The New York Post в рамках этой акции написала, что публикация “неудобной правды“ еще не означает, что это фейковые новости. “Все, что мы можем - продолжать писать“, - добавляет издание.

The Philadelphia Inquirer заявила, что “если на прессу совершаются репрессии, есть наказание за непопулярные взгляды или информацию, то это не та страна и это не ее люди“.

Но были и те, кто не согласен с кампанией, которую запустила The Boston Globe.

Том Традуп на консервативном веб-ресурсе Townhall.com назвал эту инициативу “жалкой“ и подчеркнул, что “не заплатит ни цента ни за одну газету 16 августа“.

Отказалась принять участие и The Wall Street Journal, которая считает, что Дональд Трамп имеет право на свою точку зрения.

Ранее Трамп назвал большую часть СМИ "врагами народа". Он заявил, что к категории "врагов народа" стоит относить фейковые новости, которыми являются, по его мнению, большая часть изданий.
bigmir.net
Ещё по теме:
NBC: КНДР хочет обмануть США и работает над ядерным оружием
карикатура Елкина о встрече Путина с Трампом
Порошенко: Трамп не сдал ни одной позиции по Украине
Трамп пригласил Путина приехать в США осенью
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Селфи с побочными эффектами
noimageДайверу удалось поплавать с огромным китом (видео)
noimageРиск преждевременной смерти могут повысить диеты
noimageВо Франции состоится конференция по деоккупации Крыма
noimageРФ выразила США протест из-за ее дипучреждений
Лента новостей