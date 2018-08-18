Американские СМИ ополчились против Трампа

The New York Post в рамках этой акции написала, что публикация “неудобной правды“ еще не означает, что это фейковые новости. “Все, что мы можем - продолжать писать“, - добавляет издание.

The Philadelphia Inquirer заявила, что “если на прессу совершаются репрессии, есть наказание за непопулярные взгляды или информацию, то это не та страна и это не ее люди“.

Но были и те, кто не согласен с кампанией, которую запустила The Boston Globe.

Том Традуп на консервативном веб-ресурсе Townhall.com назвал эту инициативу “жалкой“ и подчеркнул, что “не заплатит ни цента ни за одну газету 16 августа“.

Отказалась принять участие и The Wall Street Journal, которая считает, что Дональд Трамп имеет право на свою точку зрения.

Ранее Трамп назвал большую часть СМИ "врагами народа". Он заявил, что к категории "врагов народа" стоит относить фейковые новости, которыми являются, по его мнению, большая часть изданий.

