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17 августа 18, 12:43
Стёб Илона Маска стал сленгом
илон маск
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Акции "Тесла" подорожали на 13% и достигли 380 долларов за акцию после лишь одного твита.

Глава компаний "Тесла" и "SpaceX" невольно стал создателем нового выражения благодаря своему скандальному твиту. 

- Я рассматриваю возможность сделать Tesla частной компанией при 420 долларах за акцию. Финансирование обеспечено, - написал Илон Маск 7 апреля.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Именно это выражение вошло в сленговый словарь Urban Dictionary, куда пользователи сами добавляют новые понятия, а затем голосуют за них. Для выражения  "финансирование обеспечено (funding secured)" придумали такое значение "ситуация, когда вы не знаете, где взять денег". То есть можно сказать девушке "Я отвезу тебя зимой на Карибы. Финансирование обеспечено" и надеяться, что из-за снегопадов не будут летать самолеты.

А все потому, что после сообщения Маска акции "Тесла" подорожали на 13% и достигли 380 долларов за акцию. Сейчас же одна ценна бумага стоит 335 долларов. 

Также благодаря шуточному  твиту на 1 апреля акции "Тесла" упали в цене на 7% - до 248 доллара за акцию.  На следующий день миллиардер пообещал больше так не шутить, а то можно и правда стать банкротом. 1 апреля Маск написал, что его предприятие якобы обанкротилось и сделал снимок с картонкой в руках, на которой написало Bankwupt вместо Bankrupt (от англ. - "банкрот").

Seriously! Obviously, I’m not going to do an April Fool’s joke about going bankwupt if I thought there was any chance it would actually happen (sigh).

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2018
kp.ua
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