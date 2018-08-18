Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.46
USD
27.67
RUB
0.41
EUR
31.61
USD
27.82
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 августа 18, 15:02
Берлин перебрасывает 100 танков и 8 тысяч солдат ближе к РФ
бундесвер,армия,ФРГ,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вооруженные силы Германии отправляют солдат и танки на учения НАТО в Норвегии

Германия направляет восемь тысяч солдат, около 100 танков и более двух тысяч единиц транспортных средств на учения НАТО. Учения Trident Juncture пройдут в граничащей с Россией Норвегии с 25 октября по 7 ноября, сообщает DW.

Военные учения Trident Juncture обещают стать крупнейшими маневрами после окончания Холодной войны. В Trident Juncture поучаствуют более 40 тысяч военнослужащих из 30 государств-членов НАТО и стран-союзников альянса. Наибольшее количество военных на учения направит Германия.

С начала агрессии РФ против Украины Североатлантический альянс расширил масштабы военных учений. Германия также увеличила число солдат, принимающих участие в учениях НАТО. В 2015 году на Trident Juncture бундесвер направил всего 3 тысячи солдат.

С начала агрессии России против Украины в 2014 году Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений.

Подробнее об этих учениях можно почитать на сайте армии Норвегии.

1 августа в Грузии начались многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018. В учениях примут участие 3000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана. и Армении.
liga.net
Ещё по теме:
Как НАТО готовится к войнам будущего
Десятки новых танков стоят без охраны, - Укроборонпром
ОБСЕ заявила, что боевики на учениях разрушили жилые дома
Сегодня всемирный день кошек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Селфи с побочными эффектами
noimageДайверу удалось поплавать с огромным китом (видео)
noimageРиск преждевременной смерти могут повысить диеты
noimageВо Франции состоится конференция по деоккупации Крыма
noimageРФ выразила США протест из-за ее дипучреждений
Лента новостей