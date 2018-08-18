Берлин перебрасывает 100 танков и 8 тысяч солдат ближе к РФ

Германия направляет восемь тысяч солдат, около 100 танков и более двух тысяч единиц транспортных средств на учения НАТО. Учения Trident Juncture пройдут в граничащей с Россией Норвегии с 25 октября по 7 ноября, сообщает DW.

Военные учения Trident Juncture обещают стать крупнейшими маневрами после окончания Холодной войны. В Trident Juncture поучаствуют более 40 тысяч военнослужащих из 30 государств-членов НАТО и стран-союзников альянса. Наибольшее количество военных на учения направит Германия.

С начала агрессии РФ против Украины Североатлантический альянс расширил масштабы военных учений. Германия также увеличила число солдат, принимающих участие в учениях НАТО. В 2015 году на Trident Juncture бундесвер направил всего 3 тысячи солдат.

С начала агрессии России против Украины в 2014 году Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений.

Подробнее об этих учениях можно почитать на сайте армии Норвегии.

1 августа в Грузии начались многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018. В учениях примут участие 3000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана. и Армении.