Премьер-министром Словении станет комедиант

Словенские депутаты готовы утвердить кандидатуру Марьяна Шареца в должности премьер-министра страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря партии Шареца Ники Врховник.

"Словенские депутаты готовы утвердить кандидатуру Марьяна Шареца, занявшего второе место на выборах, в должности премьер-министра страны, чтобы не дать власть победителю-популисту на выборах в июне, и таким образом (помочь - прим. ред.) стране, которая является членом Еврозоны, выйти из двухмесячного тупика", - говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, за бывшего комика и кандидата в президенты Шареца могут проголосовать 52 из 90 депутатов в пятницу, что откроет ему путь для формирования правительства меньшинства.

По словам Врховник, партия "Список Шареца" планирует руководить страной с четырьмя центристскими и левыми политическими силами.

Отмечается, что утверждение Шареца не даст возможность популисту Янезу Янши в третий раз возглавить правительство Словении. Как сообщалось, глава Словенской демократической партии Янез Янша еще не заручился достаточной поддержкой других партий, чтобы занять пост премьер-министра и сформировать правительство.