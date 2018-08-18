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17 августа 18, 15:09
Встреча Путина и Меркель пройдет в нетрадиционном формате
меркель и путин
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В Кремле объяснили, почему Путин и Меркель 18 августа проведут брифинг не после переговоров, а перед ними.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут в субботу, 18 августа переговоры в Берлине в не совсем традиционном формате: они сначала сделают заявление для журналистов, а затем уйдут на беседу.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с тем, что лидеры двух стран, встреча которых запланирована на вторую половину дня субботы, не хотят себя ограничивать во времени итоговой пресс-конференцией.

"Они обозначат круг тем. Дело в том, что, поскольку речь идет о второй половине дня, чтобы не ограничивать себя по времени, но и не уходить (в ночь), с учетом того, что все-таки это суббота, совсем поздно делать заявления с информационной точки зрения не совсем удобно", - пояснил Д.Песков.

При этом пресс-секретарь президента пообещал: "Если будет необходимость (по итогам переговоров Путина и Меркель), мы проинформируем".

Д.Песков напомнил также, что перед визитом в Берлин В.Путин сделает остановку в Австрии с частным визитом, для того чтобы поприсутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны.

Пресс-секретарь президента уточнил, что это мероприятие пройдет не в Вене, а в другом населенном пункте.
telegraf.com.ua
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