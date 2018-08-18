Путина собрался на свадьбу австрийского министра

В субботу российский президент намерен присутствовать на свадьбе австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, выдвинутой от Австрийской партии свободы (FPÖ), пишет корреспондент французской Le Monde в Вене Блез Гоклен.

Назначенная в декабре 2017 года главой австрийского МИДа по квоте FPÖ 53-летняя Карин Кнайсль выходит замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера, говорится в статье.

Путин обещал заехать и поздравить молодоженов перед тем, как вечером в Германии встретиться с Ангелой Меркель для обсуждения войны в Сирии, конфликта на Украине и энергетических вопросов. Австрийский канцлер-консерватор Себастьян Курц (Австрийская народная партия, ÖVP) - который с 1 июля председательствует в Совете Евросоюза - и вице-канцлер из крайне правых Хайнц-Кристиан Штрахе тоже будут на празднике, отмечает автор статьи.

"Для Владимира Путина это идеальный повод показаться в задушевной обстановке, в качестве близкого друга, - считает Николя Тензе, преподаватель Парижского института политических исследований. - Уже было известно, что он является политическим союзником австрийских крайне правых. Теперь можно будет взять на заметку то, что он поддерживает личные отношения с отдельными их представителями".

"Между тем Австрия (8,7 млн жителей) официально нейтральна. Она позиционирует себя как "мост" между Востоком и Западом континента. Однако бывший офицер КГБ (...) 4 июня именно ее удостоил своим первым зарубежным визитом после своего переизбрания. Короткая летняя поездка Путина может стать попыткой добиться от этой центральноевропейской страны более активного содействия отмене европейских санкций, наложенных на Россию в 2014 году после аннексии Крыма. Наблюдатели также ожидают, что будет упомянуто досье с газопроводом "Северный поток-2", по которому он ищет союзников", - комментирует Гоклен.

Кроме того, по мнению одного европейского дипломата, Кремль проявляет активность в отношении взрывоопасного проекта по обмену территориями между Сербией и Косово, который вызывает обеспокоенность Брюсселя, Лондона и Берлина. "Мария Захарова, официальный представитель российской дипломатии, недавно была в Белграде, - напоминает он. - Она публично выразила поддержку сербскому союзнику в рамках этого процесса. Россия заинтересована в том, чтобы такой обмен воплотился в реальность, так как она надеется, что это еще больше разобщит европейцев, и полагает, что такое изменение границ послужит доводом для ее аргументации по поводу Крыма перед лицом Запада".

На этом фоне г-жа Захарова может рассчитывать на помощь Вены, пользующейся влиянием на Балканах, считает журналист.