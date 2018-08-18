РФ выразила США протест из-за ее дипучреждений

Министерство иностранных дел России выразило протест Вашингтону в связи с регулярными нарушениями Соединенными Штатами норм международного права в отношении российских дипломатических представительств. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве заявили, что уже обратили внимание ООН на эту проблему, так как ее последствия "выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений". Отмечается, что генеральному секретарю организации было передано соответствующее сообщение России.

"В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединенными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений России на территории США Министерство иностранных дел России выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту", - говорится в сообщении.