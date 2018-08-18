Во Франции состоится конференция по деоккупации Крыма

Во второй половине октября во Франции состоится конференция на тему деоккупации Крыма, в которой планируется участие ведущих французских политиков, ученых и представители деловых кругов.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Во второй половине октября этого года планируется проведение совместного с мозговым центром Europa Nova конференции, в рамках которой будут обсуждаться и вопросы незаконной аннексии Крыма и Севастополя и их деоккупации. Ожидается, что в мероприятии примут участие ведущие французские политики, парламентарии, ученые, представители деловых кругов и медиа", - сказал дипломат.

Он отметил, что крымская тематика, вопросы деоккупации полуострова, ситуация с соблюдением прав человека в Крыму постоянно находится в центре внимания посольства Украины во Франции, этому посвящается много мероприятий медийного и публичного характера.

Кроме того, украинское диппредставительство жестко реагирует на случаи некорректного представления во Франции информации о АР Крым.

"Мной, в частности, были направлены соответствующие обращения к руководству ряда издательств с требованием исправления недостоверных фактов, обнародованных местными изданиями. В январе посольство обратилось к руководству магазина Eyrolles в связи с продажей глобусов с некорректным изображением АР Крым. На обращение посольства книжный магазин сообщила о немедленном изъятии продавцом указанных глобусов из продажи. В свое время в результате усилий посольства и общины издательство Larousse внесло коррективу в социально-экономический Атлас-2017", - напомнил Шамшур.

Дипломат также отметил работу общественных активистов и правозащитников относительно предотвращения, обнаружения и реагирования на появление антиукраинских кампаний по всей Франции.