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18 августа 18, 11:36
Украинский автобус попал в ДТП в Польше, есть погибшие
ДТП в Польше
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Спасательная операция продолжалась всю ночь
В Польше в Подкарпатском воеводстве в аварию попал украинский автобус с туристами. В результате аварии погибли три человека, еще 51 человек травмирован, передает TVN24.

Всего в автобусе находилось 54 человека. Туристический автобус вез туристов из Львова в Австрию и направлялся к пограничному переходу со Словакией.



Фото: Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu

"У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы из Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у пострадавших переломы, травмы позвоночника и внутренних органов. 

Спасательная операция продолжалась всю ночь, из автобуса извлекали тела погибших. Полиция устанавливает личности жертв.



Фото: Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu



Агентство РАР отмечает в Twitter, что в результате аварии 18 человек были госпитализированы.

Авария произошла вчера, 17 августа, после полудня. Автобус упал со склона и перевернулся.

Отметим, ранее в Сколевском районе Львовской области, на трассе Киев-Чоп, в ДТП попал туристический автобус, следовавший из Будапешта.

Источник: focus.ua

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