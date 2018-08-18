Украинский автобус попал в ДТП в Польше, есть погибшие

В Польше в Подкарпатском воеводстве в аварию попал украинский автобус с туристами. В результате аварии погибли три человека, еще 51 человек травмирован, передает TVN24.





Всего в автобусе находилось 54 человека. Туристический автобус вез туристов из Львова в Австрию и направлялся к пограничному переходу со Словакией.













Фото: Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu





"У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы из Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.





По предварительным данным, у пострадавших переломы, травмы позвоночника и внутренних органов.





Спасательная операция продолжалась всю ночь, из автобуса извлекали тела погибших. Полиция устанавливает личности жертв.













Фото: Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu













Агентство РАР отмечает в Twitter, что в результате аварии 18 человек были госпитализированы.





Авария произошла вчера, 17 августа, после полудня. Автобус упал со склона и перевернулся.





Отметим, ранее в Сколевском районе Львовской области, на трассе Киев-Чоп, в ДТП попал туристический автобус, следовавший из Будапешта.







