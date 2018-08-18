Китай отрицает подготовку к ударам по США

В Министерстве иностранных дел Китая осудили доклад Пентагона, к котором говорится о подготовке страны к ударам по США, назвав его "безответственным". Об этом в субботу, 18 августа, сообщает Новое время со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

В Китае подчеркнули, что речь идет о защите территориального суверенитета и интересов безопасности.

"Китай придерживается пути мирного развития и проводит оборонительную политику национальной обороны. Он всегда был строителем мира во всем мире, содействующим глобальному развитию и защитником международного порядка", – говорится в сообщении.

По утверждению МИД, продвижение Китая в области национальной обороны, направленное на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности, является законным правом суверенного государства, полностью оправдано и обоснованно.

"Мы призываем США отказаться от мышления "холодной войны" и устаревшей концепции игры с нулевой суммой, объективно и рационально рассматривать стратегические намерения Китая и строительство национальной обороны, перестать давать безответственные заявления из года в год и поддерживать китайско-американские отношения и двух вооруженных сил", – отмечается в заявлении.

Также в сообщении добавили, что отношения двух стран на данный момент стабильны.

Ранее Пентагон опубликовал доклад, где утверждается, что Китай активно занимается разработкой своих дальних бомбардировщиков и готовит пилотов к миссиям, цель которых – США.

Напомним, 6 июля США и Китай обменялись пошлинами. Вашингтон ввел 25% сборы для 818 наименований китайской продукции. Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.