Путин на свадьбе главы МИД Австрии (ФОТО)

Президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщают австийские СМИ в субботу, 18 августа.

Мероприятие проходило в ресторане Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии (примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац).

В качестве подарка Путин привез собой фольклорный ансамбль донских казаков.





Российский президент провел на свадьбе около часа. В частности, он станцевал с Карин Кнайсль. После этого Путин и отправился в Германию, в резиденцию Мезеберг, где он проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.





















Напомним, Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии во время последнего визита в Вену. Официальный представитель австрийского МИД заявил, что визит Путина на свадьбу Кнайсль не имеет политического подтекста и не поменяет внешнеполитический курс страны.





В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оправдание МИД Австрии по поводу визита президента России на свадьбу главы ведомства Карин Кнайсль вызывает "грустную улыбку".



