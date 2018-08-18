Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.46
USD
27.67
RUB
0.41
EUR
31.67
USD
27.82
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
18 августа 18, 19:01
Путин на свадьбе главы МИД Австрии (ФОТО)
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российский президент провел на свадьбе Карин Кнайсль около часа. В качестве подарка он привез собой фольклорный ансамбль донских казаков.

Президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщают австийские СМИ в субботу, 18 августа.

Мероприятие проходило в ресторане Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии (примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац).

В качестве подарка Путин привез собой фольклорный ансамбль донских казаков.


Российский президент провел на свадьбе около часа. В частности, он станцевал с Карин Кнайсль. После этого Путин и отправился в Германию, в резиденцию Мезеберг, где он проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.






Напомним, Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии во время последнего визита в Вену. Официальный представитель австрийского МИД заявил, что визит Путина на свадьбу Кнайсль не имеет политического подтекста и не поменяет внешнеполитический курс страны.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оправдание МИД Австрии по поводу визита президента России на свадьбу главы ведомства Карин Кнайсль вызывает "грустную улыбку".
Korrespondent
Ещё по теме:
О чем говорили Путин и Асад на встрече в Сочи (ВИДЕО)
Известно, что Путин предложил Трампу на встрече в Хельсинки
Как США не допустить нового вторжения России
Почему политика Трампа в отношении России столь хаотична
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эрдоган переизбран на пост лидера правящей партии
noimageКитай отрицает подготовку к ударам по США
noimageУкраинский автобус попал в ДТП в Польше, есть погибшие
noimageСелфи с побочными эффектами
noimageДайверу удалось поплавать с огромным китом (видео)
Лента новостей