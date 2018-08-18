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18 августа 18, 19:43
Эрдоган переизбран на пост лидера правящей партии
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Эрдоган переизбран на пост лидера правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на посту лидера правящей в стране Партии справедливости и развития, сообщает в субботу "Анадолу".

По данным агентства, его кандидатуру поддержали 1380 делегатов 6-го съезда партии в Анкаре.

Р.Т.Эрдоган переизбирается на пост главы партии в шестой раз.

В субботу в Анкаре состоялся съезд Партии справедливости и развития, в ходе которого Р.Т.Эрдоган заявил, что страна не намерена менять свой курс "под воздействием экономических рычагов" извне.

"Анкара не поддастся на давление государств, которые называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления", - приводит агентство слова турецкого президента.
telegraf.com.ua
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