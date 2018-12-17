Опубликовано видео столкновения поездов в Турции. ВИДЕО

В сети появилось видео момента столкновения скоростного поезда и маневрового локомотива в в столице Турции Анкаре. Ролик накануне был опубликован в YouTube.

После столкновения несколько вагонов перевернулись. Еще два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом.

По последним данным, в результате железнодорожной катастрофы девять человек погибли, еще 48 получили ранения.



