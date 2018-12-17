Вселенский патриарх поздравил Епифания с избранием

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным предстоятелем единой поместной автокефальной Православной церкви Украины Епифанием поздравил его с избранием и благословил. Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на два источника.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - сказал собеседник издания.

Сегодня, 15 декабря, в Софийском соборе проходил объединительный собор, во время которого была создана единая украинская православная церковь избран ее глава.

Новый предстоятель единой поместной автокефальной Православной церкви Украины - Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всей Украины.

Священники на соборе представляли три православные церкви в Украине – УПЦ КП, Украинскую автокефальную православную церковь и УПЦ МП. Первые две подтвердили участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, а УПЦ МП был представлена отдельными представителями епископата, клириков и мирян. Всего в соборе приняли участие около 190 человек, среди них - 10 епископов УПЦ МП.