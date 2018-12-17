Зaпyщeн cцeнapий "БeлapycьHaш"! Жесткий ход Путина. ВИДЕО

Об этом сообщил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, передает "Диалог.UA".





Ранее сообщалось, что Лукашенко открыто угрожают "потерей государственности".





Он отметил, если Беларусь продолжит делать самостоятельные шаги на мировой арене и заигрывать с Западом, то Путин может оборвать дружбу между двумя странами.





По словам Кравченко, Беларусь находится в частичном подчинении у России и не может самостоятельно управлять процессами в стране, ведь сильно зависит от российского сырья, которым Путин давит на соседние страны.





Балансировка Лукашенко между Западом и Кремлем очень не нравится многим чиновникам в Москве, что в скором времени может привести к тому, что президента Беларуси уберут.





Лукашенко доигрался. Жесткий ход Путина:





Пока Россия удачно проводит политику во всей Беларуси и плотно держит Лукашенко, любые изменения в этих вопросах могут спровоцировать войну.

Лукашенко пошел на прямую конфронтацию с Путиным под камерами.

Иностранная военная база абсолютно не нужна на территории Беларуси - в ее размещении нет никакой необходимости.







