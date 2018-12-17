Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.47
USD
27.89
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 декабря 18, 11:04
Зaпyщeн cцeнapий "БeлapycьHaш"! Жесткий ход Путина. ВИДЕО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент России Путин не позволит Беларуси стать самостоятельной и по этой причине будет всячески подавлять любые намеки на самостоятельность.
Об этом сообщил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, передает "Диалог.UA". 

Ранее сообщалось, что Лукашенко открыто угрожают "потерей государственности". 

Он отметил, если Беларусь продолжит делать самостоятельные шаги на мировой арене и заигрывать с Западом, то Путин может оборвать дружбу между двумя странами.

По словам Кравченко, Беларусь находится в частичном подчинении у России и не может самостоятельно управлять процессами в стране, ведь сильно зависит от российского сырья, которым Путин давит на соседние страны.

Балансировка Лукашенко между Западом и Кремлем очень не нравится многим чиновникам в Москве, что в скором времени может привести к тому, что президента Беларуси уберут. 

Лукашенко доигрался. Жесткий ход Путина: 


Пока Россия удачно проводит политику во всей Беларуси и плотно держит Лукашенко, любые изменения в этих вопросах могут спровоцировать войну. 

Лукашенко пошел на прямую конфронтацию с Путиным под камерами. 

Иностранная военная база абсолютно не нужна на территории Беларуси - в ее размещении нет никакой необходимости.



Источник: dialog.ua 
Ещё по теме:
Гордон о введении военного положения в Украине (ВИДЕО)
Первые "жертвы" военного положения - россияне
Украина обратилась в Трибунал ООН
Украина потребует закрыть Босфор для российских кораблей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Многотысячные протесты против президента прошли в Сербии
noimageВселенский патриарх поздравил Епифания с избранием
noimageСуд в Тбилиси оставил под арестом шесть украинцев
noimageОпубликовано видео столкновения поездов в Турции. ВИДЕО
noimageВ США признали неконституционной реформу Обамы
Лента новостей