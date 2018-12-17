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17 декабря 18, 09:06
WP раскрыла доказательства вмешательства РФ в выборы США
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Авторы доклада утверждают, что им удалось найти "прямые следы" российского вмешательства, изучив миллионы постов на всех сетевых платформах

Оксфордский университет и аналитики компании Graphika провели расследование, которое касается технической стороны возможного российского вмешательства в президентские выборы в США. Издание The Washington Post опубликовало данные расследования, проведенного по заказу комитета по разведке сената США.

Целями расследования стали работа российского Агентства интернет-исследований и деятельность российских ботов и фейковых страниц.

Авторы доклада называют его "самым развернутым анализом компании по дезинформации, развернутой Россией". В своем исследовании они опирались на миллионы сообщений, видеоматериалов, снимков "всех важнейших социальных и медиаплатформ", в частности, Facebook, Twitter, Google, Instagram и видео в YouTube.

Они охватывают период до середины 2017 года. Согласно итогам анализа нескольких миллионов постов в социальных сетях их активность совпадала по времени с ключевыми событиями политической жизни в США.

Это касается, например, дебатов кандидатов в президенты и партийных съездов. Авторы доклада убеждены, что Россия действовала тогда в пользу кандидата в президенты США Дональда Трампа, поскольку поддерживавшие его страницы в соцсетях расплачивались за рекламу рублями и использовали российские номера телефонов.

Также анализу подверглись данные, переданные комитетом по разведке палаты представителей США.

"Ясно то, что все сообщения (в соцсетях, - ред.) были явно созданы в интересах Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа... Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его. Для основных групп избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были подготовлены иные сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и в итоге отговорить от голосования", - отмечается в сообщении.

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10 декабря 2018 года топ-чиновники из демпартии заявили, что если вмешательство РФ в выборы в США будет доказано, Трамп может отправиться за решетку.

Ранее демократы также предупреждали, что Трампу могут объявить импичмент, если будет доказано, что он поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях: это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании.
liga.net
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