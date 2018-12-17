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17 декабря 18, 09:14
В США готовятся к приостановке работы правительства
Трамп
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Белый дом не может договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены

Белый дом и ряд ведомств США начали предварительную подготовку к приостановке работы американского правительства из-за того, что президент Дональд Трамп и демократы в Конгрессе не могут разрешить разногласия относительно финансирования стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Post.

Демократы не считают нужным выделять $5 млрд на строительство стены и выступают против согласования такого решения. При этом они утверждают, что голосов за решение нет ни в Палате представителей, ни в Сенате.

Из-за разногласий не принят бюджет на следующий финансовый год, и это может стать причиной для приостановки работы правительства.

Раньше Трамп заявил, что достроит стену на границе с Мексикой, даже если для этого придется задействовать армию.

liga.net
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