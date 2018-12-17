Второй референдум по Brexit может разделить страну, - Мэй

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, информирует Reuters.

По мнению Мэй, референдум "поставит под вопрос способность правительства действовать демократически".

Британский премьер также выразила убеждение, что референдум может привести к разделению страны.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после голосования о недоверии правительству в парламенте заявила, что намерена продолжить свою работу по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit).

Напомним также, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.