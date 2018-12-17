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17 декабря 18, 17:20
Заявление премьеров стран Балтии по агрессии РФ в Украине
Балтия
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Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии осудили агрессию РФ против Украины на Азове

Сегодня, 17 декабря, главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении решительно осудили нападение спецназа ФСБ РФ на корабли ВМС Украины и захват экипажа в Черном море у Керченского пролива. Об этом сообщает портал ERR.

После встречи в Вильнюсе премьер-министры стран Балтии призвали Кремль немедленно освободить украинских моряков и корабли. Они обратили внимание, что международное сообщество должно использовать все средства для противостояния грубому нарушению международного права, включая дополнительные санкции.

Встреча лидеров стран была посвящена окончанию председательства Литвы в Балтийском совете премьер-министров. Первым делом они обсудили вопросы безопасности и ситуацию в Украине.

Балтийский Совет министров создан в 1994 году для межправительственного сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии. Решения в Совете выносятся на основе консенсуса и являются обязательными к исполнению для трех стран.

25 ноября российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина". В 10 областях Украины введено военное положение.


liga.net
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