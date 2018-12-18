В ООН окончательно утвердили глобальный миграционный пакт

Генеральная Ассамблея ООН во время заседания в понедельник, 17 декабря, в Нью-Йорке окончательно утвердила миграционный пакт.





Во время голосования документ поддержали 181 из 193 стран-членов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.





США и Венгрия проголосовали против, три страны воздержались от голосования, представители других стран отсутствовали на заседании.





В документе закреплены 23 цели, в том числе координация усилий государств в спасении жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба против контрабанды людьми, помощь в интеграции и устранение дискриминации.





Миграционный пакт не является обязывающим с правовой точки зрения, но накладывает на страны политические обязательства. Целью является, в частности, обеспечить лучшую поддержку крупнейшим странам приема мигрантов. По данным ООН, больше всего беженцев проживает в Турции, Пакистане, Уганде и Ливане. Германия также входит в десятку стран мира, которые принимают больше всего беженцев.





Напомним, что инициированный ООН "Всемирный пакт за безопасную, благоустроенную и регулируемую миграцию" приняли 10 декабря во время конференции в Марокко, однако он еще нуждался в утверждении Генеральной Ассамблеей ООН.





В целом в почти 18-месячных переговорах по пакту участвовали 192 страны мира – США объявили о своем неучастии еще на этом этапе.





После завершения переговоров о своем решении не подписывать документ объявили, в частности, Австрия, Латвия, Польша, Венгрия, Чехия, Болгария, Италия и Словакия. Кроме этих стран ЕС, пакт ООН также отказались подписывать Австралия и Израиль.







