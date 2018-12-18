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18 декабря 18, 09:06
США напомнили Украине о свободе вероисповедания для всех
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Соединенные Штаты назвали создание единой церкви историческим шагом для Украины, но отметили, что у всех есть право на свободу вероисповедания

Создание единой поместной церкви - исторический момент для Украины, заявили в Государственном департменте США.

При этом в ведомстве отметили, что право на свободу вероисповедания есть у всех украинцев - "включая тех, кто решил присоединиться или не присоединяться к новой православной церкви".

"США продолжают поддерживать Украину и уважают свободу вероисповедания, которой не препятствует внешнее вмешательство", - говорится в заявлении.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.

liga.net
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