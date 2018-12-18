США напомнили Украине о свободе вероисповедания для всех

Создание единой поместной церкви - исторический момент для Украины, заявили в Государственном департменте США.

При этом в ведомстве отметили, что право на свободу вероисповедания есть у всех украинцев - "включая тех, кто решил присоединиться или не присоединяться к новой православной церкви".

"США продолжают поддерживать Украину и уважают свободу вероисповедания, которой не препятствует внешнее вмешательство", - говорится в заявлении.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.