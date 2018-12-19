Лондон готовит 3500 солдат на случай "жесткого" Brexit

Армия Великобритании готовит 3500 военных, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам в случае, если стране придется выходить из состава ЕС без принятия соответствующего соглашения. Об этом заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон после заседания правительства в Лондоне, передает Deutsche Welle.

По словам министра, задачей этих военных будет поддержание правительственных учреждений в случае чрезвычайной ситуации. Контингент будет состоять из солдат регулярной армии и резервистов.

В то же время британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что подготовка к выходу Великобритании из ЕС без соответствующего соглашения будет приоритетом на "операционном уровне" в правительстве. При этом, по его словам, министры все же надеются, что соглашение о Brexit удастся вовремя принять.

13 декабря 2018 года сообщалось, что британские депутаты смогут проголосовать по соглашению о Brexit только после 7 января следующего года. Крайний срок для принятия решения парламентом Британии - 21 января.

В конце ноября в ЕС заговорили об отмене Brexit и о проведении второго референдума. Незадолго до этого несколько британских министров из-за выхода страны из ЕС даже подали в отставку. Позже в Евросуде начались обсуждения по остановке Brexit: согласно статье 50 Лиссабонского договора за Британией оставалось право в одностороннем порядке остановить выход из ЕС.