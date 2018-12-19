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19 декабря 18, 09:23
Где в ЕС дольше всего молодые люди живут с родителями?
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Больше всего "домашних мальчиков" проживает в Хорватии, "девочек" - на Мальте, а самые независимые молодые люди - на севере

В Евросоюзе двое из троих молодых людей (68,2%) в возрасте от 16 до 29 лет живут вместе с родителями. Такую статистику приводит агентство Eurostat.

По состоянию на 2017 год юноши и мужчины чаще остаются с родителями, чем девушки и женщины: 73,3% против 62,9%, и эта пропорция более-менее характерна почти для всех стран ЕС.

В этом плане наибольшие гендерные разрывы — в Болгарии (19,3%) и Румынии (17,2%), тогда как самые низкие - в Испании (5,7%), Швеции (4,7%) и на Мальте (4,6%).

Самые независимые молодые люди - на севере Европы: в Финляндии (40,8% мужчин и 30,1% женщин) и в Дании (39,5% мужчин и 31,9% женщин).

Больше всего молодых мужчин, которые проживают с родителями, в Хорватии - 93,1%, Словакии - 89,2%, Италии - 88,3%, и на Мальте - 87%. Также на Мальте проживает больше всего и "домашних" девушек - 82,4%, чуть меньше их в Хорватии - 82,3%.
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liga.net
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