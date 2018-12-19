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19 декабря 18, 13:38
Япония выразила РФ протест из-за строительства на Курилах
казармы
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По данным росСМИ, до конца этого 2018 года в бараки переедут 188 российских семей военных

Правительство Японии выразило протест РФ в связи со строительством жилья для военных-контрактников на спорных с Японией островах - Кунашир и Итуруп. Об этом говорится в соответствующем заявлении, сообщает The Japan Times.

"Япония выразила протест России из-за строительства казарм для военных на двух спорных островах у берегов Хоккайдо", - отмечается в сообщении.

Речь идет об островах Кунашир и Итуруп.

РосСМИ сообщают, что до конца этого 2018 года в бараки переедут 188 российских семей военных.

17 декабря 2018 года сообщалось, что Россия построила для своих военных-контрактников новые общежития на островах Кунашир и Итуруп.

Спор между РФ и Японией сосредоточен на четырех южных Курильских островах, которые японцы называют их "северными территориями". Это Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Советский Союз оккупировал их в конце Второй мировой войны. Япония и РФ начали различные экономические проекты на островах в таких сферах, как выращивание рыбы и моллюсков, энергия ветра и туризм. С 2017 года страны согласовали чартерные рейсы для японцев, живших ранее на островах, чтобы те могли посетить могилы родственников.

В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказаласьделать до решения вопроса, касающегося Курильских островов.
liga.net
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