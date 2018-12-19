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19 декабря 18, 19:25
Интернет-звезде грозит обвинение в Таиланде
Мисс Вселенная 2018
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Онлайн-ведущей предъявляют, что из-за ее оценочного суждения пострадала репутация Таиланда.

Популярная интернет-звезда - ведущая YouTube Ванхалеум Джемнеанфол может столкнуться с обвинениями в Таиланде после того, как она позволила себе раскритиковать платье участницы Miss Universe. Платья для выступления было разработанное дочерью короля, сообщает The Guardian.

Онлайн ведущая ранее уже была объектом нескольких обвинений от полиции, поскольку в Таиланде очень строгие законы касательно киберпреступлений. В Таиланде запрещено негативно высказываться о монархии или о королевской семье. В частности, Ванхалеум Джемнеанфол могут предъявить обвинение по факту того, что она назвала в комментарии в интернете платье, созданное тайской принцессой уродливым.

Голубое платье, из-за которого разгорелся скандал, на 67-м конкурсе Мисс Вселенная было надето во время выступления на участнице Софиде Канчанарин. Сам конкурс проходил в одной из провинций Таиланда. Пост с негативным комментарием стал вирусным в интернете, что и привело к выдвинутому обвинению против онлайн-ведущей, отдел по борьбе с технологической преступностью Тайской полиции уже начал рассмотрение случая.

Ванхалеум Джемнеанфол уже удалила пост в Facebook и принесла извинения онлайн.

Нариратана – единственная дочь тайского короля, она основала собственную линию модной одежды. Ее часто можно увидеть на страницах Tatler и Vogue, и ее часто называют "самой модной королевской особой" Таиланда.

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kp.ua
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