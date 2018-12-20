США начнут вывод войск из Сирии.Трамп заявил о победе над ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.
Об этом сообщила в среду, 19 декабря, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Эти победы над ИГ в Сирии не является сигналом завершения глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращать американские войска домой, поскольку мы переходим к следующему этапу этой борьбы", - заявила Сандерс.
Она отметила, что пять лет назад "Исламское государство" было "очень сильной и опасной силой" на Ближнем Востоке, а теперь США победили ее "территориальный халифат.
Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия Соединенных штатов в Сирии выполнена.
"Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства Трампа", - заявил президент США.
В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение США о выводе войск из Сирии создает перспективу для политического урегулирования ситуации.
"Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдет путем Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было", – сказала она.
Donald J. Trump
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@realDonaldTrump
We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.
Как сообщалось, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2016 году президент Турции Эрдоган объявил военную операцию под названием "Щит Евфрата", которая была направлена на борьбу с ИГИЛ и Рабочей партией Курдистана.
12 декабря 2018 года турецкий лидер объявил о военной антитеррористической операции в тех районах Сирии, которые расположены к востоку от реки Евфрат.
Трамп уже заявлял в 2017 году о победе над ИГИЛ. Он тогда сообщил, что коалиция отвоевала у боевиков почти 100% территорий. Также Ирак объявил о завершении войны с ИГИЛ.
В настоящее время в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих.