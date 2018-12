США начнут вывод войск из Сирии.Трамп заявил о победе над ИГ

Об этом сообщила в среду, 19 декабря, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Эти победы над ИГ в Сирии не является сигналом завершения глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращать американские войска домой, поскольку мы переходим к следующему этапу этой борьбы", - заявила Сандерс.

Она отметила, что пять лет назад "Исламское государство" было "очень сильной и опасной силой" на Ближнем Востоке, а теперь США победили ее "территориальный халифат.

Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия Соединенных штатов в Сирии выполнена.

"Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства Трампа", - заявил президент США.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение США о выводе войск из Сирии создает перспективу для политического урегулирования ситуации.





"Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдет путем Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было", – сказала она.





Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.