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19 декабря 18, 22:55
США начнут вывод войск из Сирии.Трамп заявил о победе над ИГ
Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.

Об этом сообщила в среду, 19 декабря, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Эти победы над ИГ в Сирии не является сигналом завершения глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращать американские войска домой, поскольку мы переходим к следующему этапу этой борьбы", - заявила Сандерс.

Она отметила, что пять лет назад "Исламское государство" было "очень сильной и опасной силой" на Ближнем Востоке, а теперь США победили ее "территориальный халифат.

Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия Соединенных штатов в Сирии выполнена.

"Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства Трампа", - заявил президент США.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение США о выводе войск из Сирии создает перспективу для политического урегулирования ситуации.

"Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдет путем Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было", – сказала она.

Donald J. Trump
@realDonaldTrump
 We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.


Как сообщалось, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2016 году президент Турции Эрдоган объявил военную операцию под названием "Щит Евфрата", которая была направлена на борьбу с ИГИЛ и Рабочей партией Курдистана.

12 декабря 2018 года турецкий лидер объявил о военной антитеррористической операции в тех районах Сирии, которые расположены к востоку от реки Евфрат.

Трамп уже заявлял в 2017 году о победе над ИГИЛ. Он тогда сообщил, что коалиция отвоевала у боевиков почти 100% территорий. Также Ирак объявил о завершении войны с ИГИЛ.

В настоящее время в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих. 
censor.net.ua
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