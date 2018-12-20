Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.61
USD
27.72
RUB
0.41
EUR
31.62
USD
27.55
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 декабря 18, 09:18
Турция может пустить техников США на российские С-400
С-400
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вашингтон не рад покупке Турцией - членом НАТО - российских систем ПВО. Однако в Анкаре, по данным Bloomberg, могли найти выход из этой ситуации.

Чтобы уменьшить ущерб для коллективной безопасности НАТО из-за покупки российских комплексов ПВО С-400 Триумф, Анкара может негласно пустить американских военных инженеров изучить эти зенитно-ракетные системы, когда они будуте переданы Турции. Об этом со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника пишет агентство Bloomberg.

По данным источников, такую идею турецкие власти якобы предложили "в последние недели".

Весной Турция оплатила заказ нескольких комплексов С-400 у России. США резко противились такому шагу Анкары, утверждая, что несовместимое с техникой НАТО вооружение внесет сумятицу в оборону блока и изменит базовый военный баланс в регионе.

Помимо этого, Турция может закупить и американские ракетные комплексы Пэтриот: 140 ракет, радар и наземные станции контроля. Госдеп одобрил такую сделку, теперь дело за Конгрессом США - у них около двух недель на вынесение решения. Турция хочет вместе с покупкой получить и техническую документацию по сборке этих комплексов, на что Белый дом вряд ли пойдет.
liga.net
Ещё по теме:
Конгресс США наложил запрет на поставки F-35 для Турции
Украина потребует закрыть Босфор для российских кораблей
Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украины
США поставили Путину конкретное условие по Украине – Климкин
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп снимет санкции с компаний российского олигарха
noimageВ Польше столкнулись три трамвая, пострадали 14 человек
noimageВ аэропорту Лондона приостановили полеты из-за ЧС
noimageСША призвал Берлин прекратить поддержку"Северного потока-2"
noimageСША начнут вывод войск из Сирии.Трамп заявил о победе над ИГ
Лента новостей