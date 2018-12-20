Турция может пустить техников США на российские С-400

Чтобы уменьшить ущерб для коллективной безопасности НАТО из-за покупки российских комплексов ПВО С-400 Триумф, Анкара может негласно пустить американских военных инженеров изучить эти зенитно-ракетные системы, когда они будуте переданы Турции. Об этом со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника пишет агентство Bloomberg.

По данным источников, такую идею турецкие власти якобы предложили "в последние недели".

Весной Турция оплатила заказ нескольких комплексов С-400 у России. США резко противились такому шагу Анкары, утверждая, что несовместимое с техникой НАТО вооружение внесет сумятицу в оборону блока и изменит базовый военный баланс в регионе.

Помимо этого, Турция может закупить и американские ракетные комплексы Пэтриот: 140 ракет, радар и наземные станции контроля. Госдеп одобрил такую сделку, теперь дело за Конгрессом США - у них около двух недель на вынесение решения. Турция хочет вместе с покупкой получить и техническую документацию по сборке этих комплексов, на что Белый дом вряд ли пойдет.