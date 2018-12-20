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20 декабря 18, 09:40
США призвал Берлин прекратить поддержку"Северного потока-2"
Северный поток-2
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Посол Соединынных Штатов в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2"

Посол Соединынных Штатов в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2", поскольку газопровод позволит России усилить влияние на Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Гренелл заявил, что данный проект является "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения".

Также он добавил, что Россия "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины". Кроме того, по его мнению, Москва направит получаемые миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения".

Ранее мы писали о том, что Европарламент осудил строительство "Северного потока-2".
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