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20 декабря 18, 10:03
В Польше столкнулись три трамвая, пострадали 14 человек
дтп
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В среду, 19 декабря, в городе Познань на западе Польши столкнулись три трамвая, в результате 14 человек получили травмы

В среду, 19 декабря, в городе Познань на западе Польши столкнулись три трамвая, в результате 14 человек получили травмы, передает Poznan.pl.

"В результате столкновения в больницу попали 14 человек. Водитель одного из трамваев получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.

Кроме водителя трамвая, еще четыре человека нуждались в госпитализации, а девять – в детальном медосмотре.

Причины столкновения выясняет полиция и прокуратура.

Поздно вечером движение трамваев было восстановлено.

Напомним, что также в Лиссабоне сошел с рельс трамвай, в результате чего пострадали более 20 человек.
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