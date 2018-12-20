Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.61
USD
27.72
RUB
0.41
EUR
31.54
USD
27.55
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 декабря 18, 18:05
Архивы КГБ СССР: Латвия открыла 10 612 карточек агентов
карточки агентов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В картотеку входят имена как активных в конце 1980-х годов агентов, так и исключенных

Национальный архив Латвии 20 декабря открыл доступ к части картотеки КГБ СССР - так называемым "мешкам ЧК". С карточками агентов можно ознакомиться на сайте архива. Об этом сообщает Delfi.

Архив в виде файлов в формате PDF доступен по адресу kgb.arhivi.lv. Также можно зайти на основной сайт архива — www.arhivi.gov.lv, затем выбрать разделы Aktualitātes или Virtuālās izstādes un digitālie resursi. Документы опубликованы в отсканированном виде.

Картотека агентуры КГБ в Латвийской СССР (всего 10 612 карточек) опубликована в алфавитном порядке. В нее входят имена как активных в конце 1980-х годов агентов, так и исключенных. Также 1-й отдел КГБ (разведка) вносил в этот архив общие данные о лицах, которые планировали выехать из СССР за рубеж, а также имена потенциальных кандидатов для вербовки в случае войны или непредвиденной ситуации.


Имеется картотека статистического учета агентуры КГБ (4141 карточка). В ней все те же имена, что и в алфавитной картотеке, просто они сгруппированы по принадлежности к структурным единицам Комитета госбезопасности. Этот архив в советское время использовался для подготовки отчетности.

Кроме того, обнародована картотека "внештатных оперативных работников КГБ" - в этом архиве находится 75 карточек. Внештатным оперативникам не давали позывных, а создавали аббревиатуру из первых букв имени, фамилии и отчества.

Предполагается, что в начале 1990-х годов самая ценная часть архива могла быть вывезена в Москву.
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Действительно ли "Исламское государство" "побеждено"?
noimageТрамп снимет санкции с компаний российского олигарха
noimageВ Польше столкнулись три трамвая, пострадали 14 человек
noimageВ аэропорту Лондона приостановили полеты из-за ЧС
noimageСША призвал Берлин прекратить поддержку"Северного потока-2"
Лента новостей