Архивы КГБ СССР: Латвия открыла 10 612 карточек агентов

Национальный архив Латвии 20 декабря открыл доступ к части картотеки КГБ СССР - так называемым "мешкам ЧК". С карточками агентов можно ознакомиться на сайте архива. Об этом сообщает Delfi.

Архив в виде файлов в формате PDF доступен по адресу kgb.arhivi.lv. Также можно зайти на основной сайт архива — www.arhivi.gov.lv, затем выбрать разделы Aktualitātes или Virtuālās izstādes un digitālie resursi. Документы опубликованы в отсканированном виде.

Картотека агентуры КГБ в Латвийской СССР (всего 10 612 карточек) опубликована в алфавитном порядке. В нее входят имена как активных в конце 1980-х годов агентов, так и исключенных. Также 1-й отдел КГБ (разведка) вносил в этот архив общие данные о лицах, которые планировали выехать из СССР за рубеж, а также имена потенциальных кандидатов для вербовки в случае войны или непредвиденной ситуации.





Имеется картотека статистического учета агентуры КГБ (4141 карточка). В ней все те же имена, что и в алфавитной картотеке, просто они сгруппированы по принадлежности к структурным единицам Комитета госбезопасности. Этот архив в советское время использовался для подготовки отчетности.

Кроме того, обнародована картотека "внештатных оперативных работников КГБ" - в этом архиве находится 75 карточек. Внештатным оперативникам не давали позывных, а создавали аббревиатуру из первых букв имени, фамилии и отчества.

Предполагается, что в начале 1990-х годов самая ценная часть архива могла быть вывезена в Москву.