США поддержали план Сеула по передаче "Тамифлю" КНДР

США и Южная Корея договорились о поставках лекарств от гриппа в Северную Корею. Об этом сообщил представитель Сеула после того, как Вашингтон заявил, что ускорит оказание гуманитарной помощи на фоне затянувшихся ядерных переговоров с Пхеньяном, пишет Reuters.

Участники ядерных переговоров от США и южан в Сеуле исследовали способы доставки гумпомощи, которая была резко ограничена жестким рамками международных санкций ООН за ядерно-ракетные программы северян.

По словам южнокорейского посла Ли Дохуна, США согласились поддержать план Сеула по передаче "Тамифлю" Северу.

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун надеется, что такой шаг поможет сдвинуть с мертвой точки ядерную дипломатию между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Конечно, все это предназначено для продвижения того, что мы пытаемся сделать с Северной Кореей. Эта работа начинается с денуклеаризации, но также включает в себя твердые обязательства обеих стран по преобразованию отношений и созданию постоянного мирного режима на Корейском полуострове", - сказал он.

Вчера, 20 декабря, Минздрав заявил, что за прошлую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели свыше 213 тысяч человек, однако эпидемии нет.