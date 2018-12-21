Будет ли Канада платить выкупы террористам, объяснил Трюдо

Канада не намерена менять действующую политику полного отказа от выплаты выкупов террористам за освобождение своих граждан. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

“Около 3 млн канадцев живут, работают и путешествуют по всему миру ежегодно, так что защита этих людей является чрезвычайно важной. Если возникнет ситуация, в которой канадцы станут жертвами из-за готовности государства платить выкуп, все наши граждане будут уязвимыми. Мы придерживаемся жесткой политики отказа от выплаты выкупов террористическим организациям”, - сказал Трюдо.

Он считает, что это позволяет одновременно повысить безопасность канадцев и лишить террористов финансирования.

“Таких подходов придерживается Канада и многие наши союзники. Я также несколько раз поднимал этот вопрос во время таких встреч, как G7, подчеркивая важность внедрения подобной политики всеми государствами”, - отметил премьер-министр Канады.

20 декабря 2018 года суд Соединенных Штатах Америки приговорил гражданина Канады Абдулрахмана Эль Бахнасави к 40 годам заключения за планирование терактов в США.