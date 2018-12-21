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21 декабря 18, 09:24
Будет ли Канада платить выкупы террористам, объяснил Трюдо
Трюдо
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Премьер-министр Канады отметил, что страна придерживается жесткой политики отказа от выплаты выкупов террористическим организациям

Канада не намерена менять действующую политику полного отказа от выплаты выкупов террористам за освобождение своих граждан. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

“Около 3 млн канадцев живут, работают и путешествуют по всему миру ежегодно, так что защита этих людей является чрезвычайно важной. Если возникнет ситуация, в которой канадцы станут жертвами из-за готовности государства платить выкуп, все наши граждане будут уязвимыми. Мы придерживаемся жесткой политики отказа от выплаты выкупов террористическим организациям”, - сказал Трюдо.

Он считает, что это позволяет одновременно повысить безопасность канадцев и лишить террористов финансирования.

“Таких подходов придерживается Канада и многие наши союзники. Я также несколько раз поднимал этот вопрос во время таких встреч, как G7, подчеркивая важность внедрения подобной политики всеми государствами”, - отметил премьер-министр Канады.

20 декабря 2018 года суд Соединенных Штатах Америки приговорил гражданина Канады Абдулрахмана Эль Бахнасави к 40 годам заключения за планирование терактов в США.
liga.net
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