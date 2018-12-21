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21 декабря 18, 09:35
США выводят из Афганистана большую часть военных
сша
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По данным СМИ, численность американских военных сократится вдвое

Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там войск. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Такое решение принято. Вывод войск будет значительным", - сказал представитель администрации США.

В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 14 тысяч американских военных. По данным издания Wall Street Journal, речь может идти о выводе более чем семи тысяч военнослужащих.

19 декабря 2018 года Трамп заявил, что террористы из ИГ побеждены, и США выводят войска из Сирии.

В Германии уже удивились решению американского президента: в стране считают, что для победы над ИГ в долгосрочной перспективе надо стабилизировать ситуацию, обеспечить безопасность и политические изменения под эгидой ООН.
liga.net
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