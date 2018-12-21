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21 декабря 18, 09:40
На шахте в Чехии произошел взрыв метана. Есть погибшие.Видео
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В результате взрыва метана пропавшими считаются восемь человек

20 декабря на шахте ČSM, расположенной возле города Карвина на северо-востоке Чехии, взорвался метан, по предварительной информации, погибли пять горняков, граждане Польши. Об этом сообщает телеканал Česká televize 24,

По последним данным, восемь шахтеров считаются пропавшими без вести, еще 10 человек были госпитализированы с различными ранениями, трое из них с ожогами.

Шахта находится на северо-востоке Чехии. В результате взрыва, который произошел на глубине 800 метров, частично обрушились конструкции шахты.

На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Шахта СSM принадлежит компании OKD, которой владеет государственное предприятие Prisko.

Представитель дирекции предприятия Иво Челеховський отметил, что в шахте были установлены датчики, которые должны выявлять и предупреждать об опасной концентрации метана в воздухе.

"У меня нет информации, что датчики не работали. Когда все спасательные работы завершены, специальная комиссия по расследованию начнет работу, чтобы выяснить точные причины, по которым произошло возгорание метана", - уточнил он.

Все работы на шахте ČSM остановлены, предпринимаются экстренные меры для подъема горняков на поверхность, на месте задействованы горноспасательные отряды, медики.

Důlní neštěstí na Karvinsku má už 5 obětí, osm lidí se stále pohřešuje, potvrdil to mluvčí OKD. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči. Důlní neštěstí v Dole ČSM postihlo hlavně polské horníky. Pro OKD je zajišťuje zprostředkovatelská firma. pic.twitter.com/7yKHDaQsra
liga.net
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