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21 декабря 18, 10:17
5 стран ЕС, куда инвестируют украинцы и получают гражданство
Португалия
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Украинцы стали чаще использовать покупку домов и квартир за границей, чтобы получить вид на жительство или гражданство стран ЕС.
В 2013 году всего два наших соотечественника после покупки недвижимости получили вид на жительство в Греции, в 2017-м — 77, за первые три квартала 2018-го — 83, сообщила генеральный директор по инвестициям компании Enterprise Greece Анжела Мичалопулоу. "Украинцы покупают недвижимость преимущественно на Крите и получают Golden Visa. Они могут оформить вид на жительство на себя, своих родителей и детей в возрасте до 21 года", — говорит она.  

Инвестировать за границу стало проще после либерализации НБУ. С начала 2017 года Нацбанк упростил процедуру валютного регулирования для физических лиц, разрешив без оформления индивидуальных лицензий открывать счета за пределами Украины и хранить деньги, если физлицо получает доходы за границей.

Кроме того, физические лица могут вкладывать до $50 000 в год в покупку зарубежных активов. Но для этого необходимо оформлять электронные валютные лицензии.

Потенциальным инвесторам стоит помнить о другой проблеме. Западные страны ужесточили контроль за проверкой источника происхождения средств при покупке недвижимости. В США иностранных бизнесменов, которые хотят совершить дорогую покупку, просят показать финансовую отчетность компании.  

LIGA.net совместно с британской компанией Henley&Partners выбрала пять стран, куда активнее всего инвестируют украинцы.

Греция


Фото Istock/Global Images Ukraine

Чтобы получить Golden Residence Permit в Греции необходимо купить недвижимость стоимостью 250 000 евро. Помимо собственника дома или апартаментов вид на жительство получает его супруга, родители и родители супруги, а также дети в возрасте до 21 года.

Греческая Golden Residence Permit дает ее обладателям такое же право, как и паспорт гражданина Украины: в странах ЕС можно находиться 90 дней из 180. Длительность пребывания в самой Греции не ограничена. С этим документом можно также бесплатно получать греческое образование.

Процесс оформления всех документов занимает до двух месяцев. Вид на жительство выдается на пять лет. После окончания этого периода разрешение на проживание продлевается. После 10 лет проживания в Греции можно претендовать на получение гражданства.

Испания

Фото Istock/Global Images Ukraine

Вид на жительство в Испании (Golden Residence Permit) можно получить, если инвестировать в покупку недвижимости не менее 500 000 евро.  

Как правило, он оформляется на два года и затем продлевается на пять лет. Инвестору выдается карта резидента с биометрическими данными.

Заявление на получение вида на жительство рассматривается в течение 20 дней с момента подачи.

Гражданство Испании выдается через 10 лет после постоянного проживания в стране.

Латвия

Фото Istock/Global Images Ukraine

Существует несколько вариантов получения вида на жительство в Латвии.

Первый способ — инвестиции. Например, можно вложить в капитал предприятия в Латвии 50 000 евро (при условии ежегодных налоговых выплат компании от 40 000 евро) или 150 000 евро без налоговых обязательств. Либо инвестировать 280 000 евро за пять лет в субординированный капитал банка (кредит, который привлекается кредитной организацией) и единовременно уплатить государственную пошлину в размере 25 000 евро. Еще одна опция: приобрести беспроцентные облигаций особого назначения на сумму 250 000 евро и единовременно уплатить в государственный бюджет 25 000 евро.

Второй способ — покупка недвижимости на сумму от 250 000 евро и уплата государственной пошлины 5% от стоимости недвижимости.

Время рассмотрения документов занимает от 30 до 90 дней.

Получить вид на жительство вместе с инвестором могут и его близкие родственники. Вид на жительство выдается на 5 лет с условием ежегодного продления карты резидента. Постоянно жить в Латвии не обязательно.

Португалия

Фото Istock/Global Images Ukraine

Для получения вида на жительство в Португалии необходимо инвестировать в покупку недвижимости около 500 000 евро. Можно вложить в жилье меньше — 350 000 евро, но оно должно быть построено более 30 лет назад. В этом случае инвестор берет на себя обязательство реконструировать объект.

Вид на жительство в Португалии выдается сроком на один год, после чего продлевается каждые два года. По требованиям местного законодательства, за пять лет в стране необходимо провести минимум 35 дней. Два раза придется приехать в начале процесса (для выбора квалификационных инвестиций, сдачи биометрических данных и подачи документов) и два раза после.

Через пять лет после оформления вида на жительство можно претендовать на получение гражданства Португалии.

Мальта

Фото Istock/Global Images Ukraine

Вид на жительство на Мальте можно приобрести при покупке недвижимости на сумму 320 000 евро (270 000 евро — для южной части Мальты или Гозо) либо арендовать недвижимость с арендной платой 12 000 в год (10 000 в год — для южной части Мальты или Гозо). Согласно требованиям законодательства, право собственности или пользования объектов должны сохраняться на протяжении пяти лет.

Дополнительно необходимо оплатить государственную пошлину в размере 30 000 евро (сумма рассчитана на заявителя, его супруги и детей). Вид на жительство на Мальте можно оформить и других родственников, например, родителей или бабушек одного из супругов. Это обойдется в 5000 евро за человека.

Кроме того, необходимо предоставить подтверждение о том, что ежегодный доход инвестора составляет не менее 100 000 евро или его капитал не менее 500 000 евро.

Срок оформления документов на получения вида на жительство Мальты занимает три-четыре месяца.

Источник: liga.net


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