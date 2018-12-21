5 стран ЕС, куда инвестируют украинцы и получают гражданство

Испания
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Вид на жительство в Испании (Golden Residence Permit) можно получить, если инвестировать в покупку недвижимости не менее 500 000 евро.
Как правило, он оформляется на два года и затем продлевается на пять лет. Инвестору выдается карта резидента с биометрическими данными.
Заявление на получение вида на жительство рассматривается в течение 20 дней с момента подачи.
Гражданство Испании выдается через 10 лет после постоянного проживания в стране.
Латвия
Фото Istock/Global Images Ukraine
Существует несколько вариантов получения вида на жительство в Латвии.
Первый способ — инвестиции. Например, можно вложить в капитал предприятия в Латвии 50 000 евро (при условии ежегодных налоговых выплат компании от 40 000 евро) или 150 000 евро без налоговых обязательств. Либо инвестировать 280 000 евро за пять лет в субординированный капитал банка (кредит, который привлекается кредитной организацией) и единовременно уплатить государственную пошлину в размере 25 000 евро. Еще одна опция: приобрести беспроцентные облигаций особого назначения на сумму 250 000 евро и единовременно уплатить в государственный бюджет 25 000 евро.
Второй способ — покупка недвижимости на сумму от 250 000 евро и уплата государственной пошлины 5% от стоимости недвижимости.
Время рассмотрения документов занимает от 30 до 90 дней.
Получить вид на жительство вместе с инвестором могут и его близкие родственники. Вид на жительство выдается на 5 лет с условием ежегодного продления карты резидента. Постоянно жить в Латвии не обязательно.
Португалия
Фото Istock/Global Images Ukraine
Для получения вида на жительство в Португалии необходимо инвестировать в покупку недвижимости около 500 000 евро. Можно вложить в жилье меньше — 350 000 евро, но оно должно быть построено более 30 лет назад. В этом случае инвестор берет на себя обязательство реконструировать объект.
Вид на жительство в Португалии выдается сроком на один год, после чего продлевается каждые два года. По требованиям местного законодательства, за пять лет в стране необходимо провести минимум 35 дней. Два раза придется приехать в начале процесса (для выбора квалификационных инвестиций, сдачи биометрических данных и подачи документов) и два раза после.
Через пять лет после оформления вида на жительство можно претендовать на получение гражданства Португалии.
Мальта
Фото Istock/Global Images Ukraine
Вид на жительство на Мальте можно приобрести при покупке недвижимости на сумму 320 000 евро (270 000 евро — для южной части Мальты или Гозо) либо арендовать недвижимость с арендной платой 12 000 в год (10 000 в год — для южной части Мальты или Гозо). Согласно требованиям законодательства, право собственности или пользования объектов должны сохраняться на протяжении пяти лет.
Дополнительно необходимо оплатить государственную пошлину в размере 30 000 евро (сумма рассчитана на заявителя, его супруги и детей). Вид на жительство на Мальте можно оформить и других родственников, например, родителей или бабушек одного из супругов. Это обойдется в 5000 евро за человека.
Кроме того, необходимо предоставить подтверждение о том, что ежегодный доход инвестора составляет не менее 100 000 евро или его капитал не менее 500 000 евро.
Срок оформления документов на получения вида на жительство Мальты занимает три-четыре месяца.
Источник: liga.net