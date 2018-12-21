5 стран ЕС, куда инвестируют украинцы и получают гражданство

В 2013 году всего два наших соотечественника после покупки недвижимости получили вид на жительство в Греции, в 2017-м — 77, за первые три квартала 2018-го — 83, сообщила генеральный директор по инвестициям компании Enterprise Greece Анжела Мичалопулоу. "Украинцы покупают недвижимость преимущественно на Крите и получают Golden Visa. Они могут оформить вид на жительство на себя, своих родителей и детей в возрасте до 21 года", — говорит она.





Инвестировать за границу стало проще после либерализации НБУ. С начала 2017 года Нацбанк упростил процедуру валютного регулирования для физических лиц, разрешив без оформления индивидуальных лицензий открывать счета за пределами Украины и хранить деньги, если физлицо получает доходы за границей.





Кроме того, физические лица могут вкладывать до $50 000 в год в покупку зарубежных активов. Но для этого необходимо оформлять электронные валютные лицензии.





Потенциальным инвесторам стоит помнить о другой проблеме. Западные страны ужесточили контроль за проверкой источника происхождения средств при покупке недвижимости. В США иностранных бизнесменов, которые хотят совершить дорогую покупку, просят показать финансовую отчетность компании.





LIGA.net совместно с британской компанией Henley&Partners выбрала пять стран, куда активнее всего инвестируют украинцы.





Греция









Фото Istock/Global Images Ukraine





Чтобы получить Golden Residence Permit в Греции необходимо купить недвижимость стоимостью 250 000 евро. Помимо собственника дома или апартаментов вид на жительство получает его супруга, родители и родители супруги, а также дети в возрасте до 21 года.





Греческая Golden Residence Permit дает ее обладателям такое же право, как и паспорт гражданина Украины: в странах ЕС можно находиться 90 дней из 180. Длительность пребывания в самой Греции не ограничена. С этим документом можно также бесплатно получать греческое образование.





Процесс оформления всех документов занимает до двух месяцев. Вид на жительство выдается на пять лет. После окончания этого периода разрешение на проживание продлевается. После 10 лет проживания в Греции можно претендовать на получение гражданства.



