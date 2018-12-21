Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.58
USD
27.58
RUB
0.41
EUR
31.27
USD
27.40
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
21 декабря 18, 18:10
Россия отказалась от встречи в Будапештском формате - Волкер
Волкер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Это говорит о нежелании РФ завершать конфликт в Украине и брать ответственность за свои действия, считает Волкер

Россия отклонила предложение провести встречу в Будапештском формате. Об этом изданию День рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

“Мы поддержали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, но Россия отклонила ее. Она отказалась потому, что была единственной страной, которая нарушила этот меморандум”, - рассказал Волкер.

По его мнению, РФ не заинтересована в завершении конфликта и она явно не намерена брать ответственность за свои действия в Украине.

Также Волкер отметил, что у США есть обязательства перед странами-членами НАТО и его союзниками, потому Америка поддерживает интеграционные стремления Украины.
liga.net
Ещё по теме:
Волкера о том,почему в оккупированном Донбассе не протестуют
Волкер о переговорах с Сурковым
США могут вводить санкции против РФ каждые 1-2 месяца
Волкер перечислил все нарушения Россией минских соглашений
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эрдоган отстрочил военную операцию в Сирии
noimageМитрополит Латвии оказался агентом КГБ. ФОТО
noimageВ США расследуют крупный картельный сговор фармкомпаний
noimage5 стран ЕС, куда инвестируют украинцы и получают гражданство
noimageНа шахте в Чехии произошел взрыв метана. Есть погибшие.Видео
Лента новостей