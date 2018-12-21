Россия отказалась от встречи в Будапештском формате - Волкер

Россия отклонила предложение провести встречу в Будапештском формате. Об этом изданию День рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

“Мы поддержали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, но Россия отклонила ее. Она отказалась потому, что была единственной страной, которая нарушила этот меморандум”, - рассказал Волкер.

По его мнению, РФ не заинтересована в завершении конфликта и она явно не намерена брать ответственность за свои действия в Украине.

Также Волкер отметил, что у США есть обязательства перед странами-членами НАТО и его союзниками, потому Америка поддерживает интеграционные стремления Украины.