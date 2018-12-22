Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
22 декабря 18, 10:31
США грозит "шатдаун" из-за стены Трампа с Мексикой
США
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В США из-за споров о бюджете сократят работу госучреждения

Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Из-за этого с полуночи субботы (07:00 по киевскому времени, - ред.) начнется процедура частичной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег, то есть "шатдаун". Причиной разногласий конгрессменов стало намерение Дональда Трампа прописать в проекте бюджета средства на строительство стены на границе с Мексикой", - отмечается в сообщении.

Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали данный проект.

"Шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений, в частности, Госдепартамент, министерство внутренней безопасности, Минюст, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другие.

По предварительным оценкам, порядка 380 тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск вплоть до принятия бюджета.

Еще 420 тысяч сотрудников, от чьей работы государство не может отказаться, должны будут продолжить выполнение служебных обязанностей без оплаты.

Речь идет, в частности, о сотрудниках правоохранительных органов и персонале органов исполнения наказаний. В январе-феврале 2018 года в США уже было два кратковременных "шатдауна".

11 декабря 2018 года Трамп заявил, что достроит стену на границе с Мексикой, даже если для этого придется задействовать армию. 
liga.net
Ещё по теме:
Пентагон отправляет войска на границу с Мексикой
Пентагон отсылает на границу с Мексикой 5200 солдат
Взорвался пиротехнический завод в Италии: есть жертвы
Незаконно перешедшие границу США, не получат статус беженцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Непале пассажирский автобус упал с 700-метрового обрыва
noimageАтака дронов в Гатвике: полиция задержала двух подозреваемых
noimageВ Африке разбился самолет с россиянами. 23 человека погибли
noimageРоссия отказалась от встречи в Будапештском формате - Волкер
noimageЭрдоган отстрочил военную операцию в Сирии
Лента новостей