США грозит "шатдаун" из-за стены Трампа с Мексикой

Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Из-за этого с полуночи субботы (07:00 по киевскому времени, - ред.) начнется процедура частичной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег, то есть "шатдаун". Причиной разногласий конгрессменов стало намерение Дональда Трампа прописать в проекте бюджета средства на строительство стены на границе с Мексикой", - отмечается в сообщении.

Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали данный проект.

"Шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений, в частности, Госдепартамент, министерство внутренней безопасности, Минюст, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другие.

По предварительным оценкам, порядка 380 тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск вплоть до принятия бюджета.

Еще 420 тысяч сотрудников, от чьей работы государство не может отказаться, должны будут продолжить выполнение служебных обязанностей без оплаты.

Речь идет, в частности, о сотрудниках правоохранительных органов и персонале органов исполнения наказаний. В январе-феврале 2018 года в США уже было два кратковременных "шатдауна".

11 декабря 2018 года Трамп заявил, что достроит стену на границе с Мексикой, даже если для этого придется задействовать армию.