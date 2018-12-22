В Непале пассажирский автобус упал с 700-метрового обрыва

В горах Непала с дороги в пропасть сорвался автобус, который перевозил студентов колледжа. Не менее 23 человек погибли, более десятка ранены, пишет местный ресурс India Today.

Всего в салоне было 37 человек: 34 ученика, 2 учителя и водитель.

Трагедия случилась в пятницу, 21 декабря, когда студенты ехали в район Салян с ботанической практики на ферме. Их автобус сошел с дороги около деревни Рамри, которая расположена в 400 км на запад от столицы Катманду.

Обломки автобуса обнаружили в 700 метрах ниже дороги.