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22 декабря 18, 11:40
В Непале пассажирский автобус упал с 700-метрового обрыва
Непал
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В салоне были студенты, которые возвращались домой после практики на ферме: большинство из них погибли

В горах Непала с дороги в пропасть сорвался автобус, который перевозил студентов колледжа. Не менее 23 человек погибли, более десятка ранены, пишет местный ресурс India Today.

Всего в салоне было 37 человек: 34 ученика, 2 учителя и водитель.

Трагедия случилась в пятницу, 21 декабря, когда студенты ехали в район Салян с ботанической практики на ферме. Их автобус сошел с дороги около деревни Рамри, которая расположена в 400 км на запад от столицы Катманду.

Обломки автобуса обнаружили в 700 метрах ниже дороги.
liga.net
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