Мир на пороге Третьей мировой: что может стать причиной?

Данное мнение опубликовали эксперты из известного британского издания Daily Express.





По их мнению, российский военный корабль, который сейчас плывет из Крыма по Азовскому морю, явно готов к «решительным действиям». Любая провокация может привести к открытому конфликту между Россией и Украиной, а, следовательно, угроза начала Третьей мировой войны увеличивается в разы.





В издании отметили, что, отношения между Россией и Украиной сейчас в крайне нестабильном состоянии. Особенно после аннексии Крыма к России в 2014 году. Это обострение усиливает и военное противостояние на Донбассе, где конфликт приводит с каждым днем к все более серьезным последствиям.









Стоит отметить то, что Третья мировая война может и не начаться, даже в случае открытого противостояния Украины и Российской Федерации, а остаться локальным конфликтом. В данном случае все зависит от реакции украинских партнеров на Западе.





Напомним, что Российская Федерация направила ракетный фрегат с вертолетом на борту в сторону Азовского моря.









Отмечается, что фрегат уже движется к акватории Азовского моря. Судно идет в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии во временно оккупированном Крыму.





Как сообщает Telegram-канал «Караульный», корабль вооружен двумя торпедными аппаратами калибра 533 мм, реактивным противоторпедным бомбометом, автоматической 100-миллиметровой артустановкой А-190, ракетами «Калибр-НК» или сверхзвуковыми ПКР «Оникс».





Также на вооружении фрегата — две вертикальные пусковые установки по 12 зенитных ракет комплекса «Штиль-1» (аналог «Бука») и две шестиствольные пушки АК-630М.





В свою очередь на Telegram-канале WarGonzo отметили, что речь якобы идет о сторожевом корабле (фрегате) «Григорович», который выполняет «плановые задания» в акватории Черного моря.





Также напомним, что среди украинских моряков, задержанных Россией, есть житель Львовщины.





Кроме этого, сообщалось, что украинские моряки с захваченных в плен в Керченском проливе судов поразили своей позицией на допросе.





Еще сообщалось, ситуация, подобная произошедшей в Керченском проливе, может повториться в Арктике из-за действий США по обеспечению свободы морской навигации и агрессивной ответной политики России, которая претендует на данные регионы.







