Военный эксперт об аннексии Беларуси и царстве Путина. Видео

Он говорил, что главной геополитической катастрофой в XX веке был распад СССР.

У человека есть все, чтобы исправить главную рану своего детства.





То есть Россия имеет 130 миллиардов долларов на собственном счете, ядерное оружие, возможность выполнить любую задачу, а еще есть страшная рана, которая болит с детства.





Россия рассчитала все четко, и их замысел спланирован где-то до 2030 года.





Лукашенко находится между двух огней. Лучше ему держать курс на Запад и клеймить путинский режим. Но это означает окончание авторитарного стиля правления Лукашенко. Он не уверен, что Запад ему простит все, что было, в том числе физическое преследование белорусских оппозиционеров. С другой стороны, если он обратится к Западу, то от Путина ему может грозить расплата.













Аннексия Беларуси может происходить по следующему плану: если принята совместная военная доктрина, то надо постепенно вводить российское группировки на территорию Беларуси под лозунгом противостояния НАТО.





И когда эта группировка будет превышать половину от белорусских оборонных сил, то можно будет считать, что аннексия состоялась. Тем более, что современный руководящий состав всех силовиков Беларуси закончили высшие учебные заведения РФ, и они абсолютно лояльны россиянам. А это своеобразная форма вербовки.













Путину нужно решить задачу, чтобы остаться у власти любым образом.





Один из таких, который еще рассматривали Ельцин и Лукашенко, — это быть президентом союзных государств. То есть, если в России уже нельзя будет по срокам быть во власти, то можно стать президентом союзного государства. Это один из путей. Но Путин в случае неприятной политической обстановки может выбрать другой путь. Однако Беларусь все равно под большой угрозой.



