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23 декабря 18, 09:48
В ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму
Генеральная ассамблея ООН
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Генеральная ассамблея ООН призвала обеспечить права человека и базовые свободы незаконно осужденных в оккупированном Россией Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополь, Украина", внесенную Украино1. Об этом сообщает Укринформ.

За принятие документа проголосовало 65 стран, против – 27, 70 воздержалось.
 
В документе ООН выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о применении российскими тюремщиками пыток и "выбивания" показаний в политически мотивированных делах в отношении обвиняемых и других политзаключенных.

В резолюции ООН упоминаются имена политзаключенных из Крыма Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйн Куку.

Резолюция призывает обеспечить права человека и базовые свободы незаконно осужденных узников как в оккупированном Крыму, так и на территории РФ. Документ подчеркивает, что пленники Кремля должны иметь право на медицинскую помощь, а врачи и специалисты международных организаций должны иметь к ним доступ для контроля состояния их здоровья.

“Генеральная ассамблея призывает соблюдать, в соответствии с международным правом, права украинских заключенных и арестованных в Крыму и Российской Федерации, вплоть до их освобождения, особенно тех, кто объявил голодовку. Призывает уважать Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)”, - гласит документ. 
Резолюция также призывает предоставить, согласно Венской конвенции, доступ украинским консулам и омбудсмену ко всем украинским политзаключенным в России и аннексированном ею Крыму.

Напомним, это уже третья инициированная Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму, принятая Генассамблеей за последние два года. 
liga.net
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