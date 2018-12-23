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23 декабря 18, 09:58
Италия закрыла порт для 300 беженцев
беженцы
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Среди пострадавших оказалась беременная женщина.

Около 300 нелегальных мигрантов пытались попасть в Италию по Средиземному морю, однако местное правительство уже традиционно закрыло свои порты. В результате инцидента более трех сотен человек оказались в открытом море. Об этом сообщили DW.

Мигрантов подобрало судно испанской гуманитарной организации Pro Activa Open Arms.

В самой организации утверждают, что среди мигрантов была беременная женщина. Ее вертолетом доставили на Мальту.


Министр МВД Италии Италии Маттео Сальвини прокомментировал ситуацию следующим образом.

- Мой ответ четкий: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все закончилось, - написал Сальвини в своем Твиттере.

Италия не в первый раз принимает такое решение. Не так давно Сальвини распорядился заблокировать порт для 629 беженцев. В итоге судно осталось в открытом море.

Вслед за Италией подобный жест последовал от испанских властей, которые закрыли свои воды для судна Lifeline, на борту которого находились 224 мигранта. Беженцы пытались взять курс на другие страны, но Италия и Мальта также ответили им отказом.
kp.ua
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